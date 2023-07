Genova – Un rigagnolo di acque putride e maleodoranti che cola verso il mare a Capolungo, una delle spiagge più belle e suggestive di Nervi. A segnalarlo i residenti e le tante persone che frequentano la spiaggia che si meravigliano del fatto che nessuno intervenga e che gli enti preposti non siano ancora arrivati per chiarire se i liquami che fuoriescono sono di fogna o di un qualche corso d’acqua tombinato e che, evidentemente, perde.

Il colore e l’odore non sembrerebbe lasciare dubbi sull’origine dei liquami ma solo l’intervento degli esperti potrebbe mettere fine alla diatriba ed eventualmente far scattare il divieto di balneazione.

Sulla spiaggia ci sono decine di persone e tantissimi bambini e la priorità dovrebbe essere quella della sicurezza.

Alcuni residenti ricordano che solo qualche anno fa erano stati eseguiti importanti lavori alle tubazioni che passano sotto la spiaggia e addirittura si inoltrano in mare e che forse potrebbe trattarsi di un guasto a queste condotte.