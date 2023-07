Genova – Ha tentato di scippare la borsa ad una ragazza di 19 anni ma è stato bloccato dai carabinieri e denunciato per furto con strappo.

L’episodio è avvenuto nella notte in via Cantore, a Sampierdarena.

Un uomo di 31 anni ha individuto la vittima sul marciapiede ed ha cercato di derubarla ma lo scippo non è andato a buon fine per la reazione della giovane.

L’uomo ha cercato di fuggire attirando l’attenzione di una pattuglia di carabinieri che lo ha fermato e identificato.

Cresce l’allarme nella zona di Sampierdarena per l’aumento di episodi di micro-criminalità