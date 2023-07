Genova – Si sta rapidamente diffondendo anche nel capoluogo ligure e in tutta la Liguria la truffa telefonica del “pacco in attesa di consegna”.

A lanciare l’allarme la polizia postale che riceve in questo periodo molte segnalazioni e denunce di persone truffate.

In sostanza arriva sul telefono cellulare un messaggio che avverte che “Il tuo pacco è in attesa di consegna, ma l’indirizzo risulta errato”.

Nel messaggio è contenuto un link e cliccarci sopra significa aprire la strada ai truffatori.

Cliccando il link per sbloccare la consegna del pacco si risponde di fatto ad un tentativo di phishing che tenterà di farvi inserire password e dati personali che poi verrebbero usati per sottrarre denaro o per creare identità false con il vostro nome e cognome per organizzare altre truffe.

La Polizia invita a non cliccare e soprattutto non inserite mai i vostri dati personali. Segnalate i casi sospetti alla Polizia postale sul sito www.commissariatodips.it