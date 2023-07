Genova – Inizia male come è finita la settimana per il traffico autostradale attorno al capoluogo ligure con rallentamenti e code, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Aeroporto e l’allacciamento tra la A10 e la A7 e Genova Ovest.

Il traffico è già molto sostenuto e il numero dei veicoli in circolazione è maggiore per il maltempo che ha spinto molti ad usare l’auto per recarsi al lavoro.

Ieri è rientrata in tarda serata l’emergenza, sempre sulla A10 tra Feglino e Savona in direzione Genova, con code sino a 13 km per il rientro.

Code anche da Arenzano all’allacciamento con la A26, sempre sulla A10.