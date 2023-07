Genova – Ancora un grave episodio di criminalità nella parte antica della città. Questa volta è successo in via Balbi dove due malviventi sono entrati armati di pistola e con il volto coperto nella gioielleria Denaro.

Subito si sono diretti verso il titolare e lo hanno minacciato per farsi consegnare il denaro contenuto nella cassa ma quando l’uomo ha cercato di reagire lo hanno colpito duramente al volto con il calcio della pistola e provocandogli diverse ferite.

Mentre fuggivano alcuni testimoni hanno sentito anche un colpo di arma da fuoco ma non è stato trovato alcun foro di proiettile e si pensa che le armi fossero caricate a salve o repliche senza bollino rosso.

L’episodio è avvenuto alle 16, in pieno giorno, e con via Balbi piena di studenti e di turisti.

Qualcuno, vedendo uscire i malviventi con le pistole in pugno ha persino pensato che si stesse girando la scena di una fiction.

Molto meno sereni i commercianti della zona che hanno paura e continuano a segnalare episodio di micro criminalità e il progressivo abbandono delle aree un tempo presidiate.