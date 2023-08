La Sezione genovese dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA Genova) ha rinnovato le cariche sociali per il biennio 2023-2025, eleggendo alla Presidenza l’avvocato Leda Rita Corrado.

Segretario del Dipartimento di Diritto Tributario della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli” e componente del Dipartimento Politico Nazionale “Riforma del Processo Tributario e Fiscalità” di AIGA, dal 2016 Leda Rita Corrado promuove l’attività scientifica dell’associazione in ambito accademico e ai fini della formazione professionale quale organizzatrice e relatrice di eventi in ambito fiscale.

Avvocato specialista in diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale, dopo aver collaborato come consulente con primari studi legali di Genova, Roma e Milano, nel 2015 ha avviato il proprio studio legale nel capoluogo ligure.

Laureata in Economia e Commercio e dottore di ricerca in Scienze Giuridiche, ha lavorato per le Università degli Studi di Torino, Genova e Roma-Tor Vergata e pubblica i suoi studi sulle principali riviste scientifiche del settore. TEDx speaker e giornalista pubblicista, scrive per le principali testate nazionali di divulgazione giuridica professionale. È componente del Co.Re.Com. Liguria – Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Liguria.

L’Ufficio di Presidenza è formato da Cristiana Bodrato e da Caterina Fabbrizio come vicepresidenti, da Stefano Silvestri quale Segretario e da Martina Lasagna come Tesoriere.

Completano il Consiglio Direttivo Piero Casciaro, referente territoriale dell’Osservatorio Nazionale AIGA sulle Carceri (ONAC), Chiara Cesare, che coordinerà la costituenda Consulta dei Praticanti con il Segretario Silvestri, Antonio Maria Corzino, Erica Roncallo, Valerio Botta, Consigliere Nazionale e coordinatore del Gruppo Giovani Riuniti Genova (GGR Genova), Fabio Cavaletti, Presidente uscente, Alessandro Nicolini, componente della Giunta Nazionale, nonché, come Osservatori, Matteo Bottino, Antonino Carbone, Paola Cortiula e Andrea Romani Grussu.

Compongono il Collegio dei Probiviri Emiliano Cerisoli, Alessandra Mereu e Stefano Andrea Vignolo, tutti Past President della Sezione.

“AIGA Genova continuerà a sostenere praticanti e neo-avvocati tutelandone i diritti e garantendo aggiornamento e formazione nelle varie specializzazioni forensi”, dichiara il presidente Leda Rita Corrado.

“Ci impegneremo sia sul territorio genovese che a livello nazionale all’interno dei Dipartimenti Politici e nella Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli”. Svilupperemo sinergie non soltanto con le istituzioni e le associazioni forensi e giudiziarie, ma anche con le rappresentanze politiche, imprenditoriali, sociali e culturali che animano la nostra comunità”.

“AIGA non è soltanto un’associazione di categoria al servizio della giovane Avvocatura, ma è anche amicizia e crescita professionale. Nel corso del mio mandato guiderò una squadra di valenti Colleghi e Amici, ciascuno dei quali contribuirà ad arricchire di nuove idee la nostra sezione secondo le proprie attitudini e capacità”.

La gratitudine e l’affetto di tutti gli associati vanno al presidente uscente, Fabio Cavaletti.

Il fresco Past President Cavaletti dichiara: “Sono grato a tutta la Sezione per il privilegio concessomi di rappresentare, nell’anno appena trascorso, l’Associazione nel Foro di Genova. Ringrazio tutti i Membri del Consiglio Direttivo che mi hanno costantemente e generosamente supportato. Tengo ad esprimere un particolare ringraziamento all’Amica e Collega Leda Rita Corrado per il puntuale lavoro svolto nelle funzioni di segreteria.

A lei cedo, con grande piacere, il testimone e sono certo che, coadiuvata dal nuovo Direttivo, guiderà la Sezione sulla strada della crescita.

Semel AIGA, semper AIGA! Grazie”.