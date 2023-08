Santa Margherita Ligure (Genova) – La spiaggia libera chiusa mentre gli stabilimenti sono già aperti. Nuove polemiche per l’apertura ritardata della spiaggia libera di Paraggi, una delle più ambite del litorale. Molti turisti che si recano alla spiaggia in orario di apertura – alle 8 – la trovano invece chiusa e sono costretti ad attendere il personale incaricato ad aprire e chiudere il cancello installato “per motivi di sicurezza” e che, di fatto, impedisce il godimento di un tratto di litorale che dovrebbe – a norma di legge – essere di libero accesso proprio perché pubblico.

Un’attesa che infastidisce poiché, invece, gli stabilimenti balneari vicini risultano aperti e perché, dopo infinite proteste, il Comune aveva accolto le richieste di aprire la spiaggia dalle 8 invece che alle 9 come avveniva in passato.

La protesta è sbarcata sui social per l’episodio di ieri quando la spiaggia libera è stata aperta con quasi un’ora di ritardo. Disagi che, però, sarebbero frequenti.