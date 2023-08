Savona – Un capriolo ferito prigioniero in un canale che attraversa la periferia di Savona. Eè il salvataggio effettuato dai volontari dell’Enpa che senza esitazione sonop scesi nel canale e hano immobilizzato il capriolo riuscendo con notevole fatica a metterlo al sicuro dentro uno speciale “trasportino” delle dimensioni appropriate per il tipo di animale.

Un altro volontario ha issato la speciale gabbia al piano strada e lo ha trasportato al furgone dopo aver scavalcato un’inferriata.

L’animale è stato poi trasportato al CRAS di Cadibona e ui visitato e curato da veterinario.