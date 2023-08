Vasia (Imperia) – Indagini in corso per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente mortale avvenuto in frazione Pantasina, nel territorio del comune di Vasia, in Alta Val Prino, costato la vita ad una coppia di anziani coniugi.

La loro auto è uscita di strada finendo la sua corsa contro un albero ed entrambi hanno perso la vita nel terribile impatto.

Le vittime sono Pietro Ansaldo e la moglie Iole. I due erano nell’auto condotta dall’uomo che, forse a causa di un malore, è uscita di strada scontrandosi contro un albero.

Sul posto sono accorsi i carabinieri e l’ambulanza del 118 ma per i due non c’era più nulla da fare.

Le indagini accerteranno le cause dell’incidente.