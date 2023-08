Genova – Neppure il caldo torrido scoraggia le passeggiate e le incursioni dei cinghiali in città.

Ieri sera l’emergenza è scattata tra via Torti – via Barrili e corso Gastaldi dove la solita famigliola di cinghiali ha effettuato il consueto blitz alla ricerca di cibo tra i bidoni della spazzatura.

Intorno alle 3 le prime segnalazioni ed è scattata l’emergenza con la polizia locale che ha inviato un messaggio di allerta per mettere in guardia automobilisti e motociclisti e poi invia una pattuglia a sorvegliare la situazione e garantire la sicurezza.

La famigliola ha girovagato tra i bidoni alla ricerca del solito “regalo” lasciato da incivili che non hanno ancora capito come vanno utilizzati i bidoni.