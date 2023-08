Portofino – Stalkerizzava e molestava giovani ed avvenenti cameriere nel locale dove lavorava ma è stato scoperto e “allontanato” dalla località Vip del Tigullio in attesa di altre e più approfondite indagini. Un giovane di 27 anni che si spacciava per chef di alto rango e carriera brillante è stato scoperto dai carabinieri a seguito della denuncia di una giovane ed avvenente ragazza impiegata come cameriera in uno dei locali della celebre località ligure.

La ragazza ha denunciato di essere stata letteralmente ossessionata dalle avances sempre più volgari e sgradite del giovane che lavorava come chef in un altro ristorante.

La conoscenza era avvenuta in un locale milanese dove la ragazza era stata avvicinata in modo galante dal ragazzo ma ne aveva rifiutato le avances.

Assunta nel locale a Portofino aveva scoperto suo malgrado che il ragazzo lavorava in un altro ristorante e aveva iniziato a seguirla ovunque e a farle continue telefonate sino a spaventarla con la sua ossessiva presenza.

A nulla erano servite le sue richieste di essere lasciata in pace e così, sempre più preoccupata di una eventuale aggressione, ha presentato denuncia.

I militari di Portofino hanno compiuto alcune verifiche scoprendo che il giovane era stato già coinvolto in altre indagini a Roma, dove studiava presso una nota Università.

Anche in quel caso, spacciandosi per chef di fama e con disponibilità economiche rilevanti, approcciava giovani ragazze proponendo lavori nei locali.

In alcuni casi era arrivato a molestare sessualmente giovanissime, costringendole ad atti sessuali non consenzienti.

Per questo motivo è stato disposto un provvedimento urgente che lo ha allontanato dalla cittadina con il divieto di tornare almeno sino alla conclusione del processo.