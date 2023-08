Resta in vigore almeno sino a giovedì l’emergenza caldo record che sta interessando gran parte d’Italia e la Liguria. Prolungato il bollino rosso per la città di Genova e cresce il numero dei ricoveri negli ospedali di tutta la regione per patologie legate alle alte temperature e al gran caldo.

Ieri una trentina i ricoveri e si estende anche alle fasce meno deboli la raccomandazione ad evitare di uscire nelle ore più calde della giornata e ad evitare sforzi e attività già complesse per il caldo intenso.

Rinnovate le raccomandazioni a bere molto nel corso della giornata evitando le bibite gassate e gli alcolici e a vestire abiti leggeri oltre a consumare pasti non impegnativi.

Resta attivo il numero verde regionale InformAnziani 800 593 235 che risponde 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 ed è a disposizione delle persone più fragili o anziani in difficoltà per la consegna dei farmaci o della spesa a domicilio.

A svolgere il servizio sono i custodi sociali, circa 140 in tutta la Liguria di cui la metà a Genova a cui si affiancano anche i volontari per il monitoraggio telefonico e per un servizio di compagnia telefonica