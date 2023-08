Genova – Una esercitazione in mare, con elicotteri e mezzi veloci della Guardia Costiera per un pubblico davvero speciale, quello dei piccoli pazienti dell’ospedale Gaslini.

Appuntamento sabato 2 settembre, tra le ore 9.30 e le 11.30, nel tratto di mare davanti all’ospedale pediatrico di Quarto dove arriveranno motovedette della Capitaneria di Porto di Genova e di un elicottero della Base aeromobili di Sarzana che simulerà il recupero di un naufrago.

La scelta del tratto di mare davanti alla cosiddetta “Spiaggia del Gaslini” (sottostante l’Ospedale), è stata fatta per consentire ad alcuni giovani pazienti dell’Istituto pediatrico – nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Associazione “Il Porto dei Piccoli” – di poter assistere all’evento dalla spiaggia, con il commento di un pilota della Guardia Costiera e le riprese video in diretta delle operazioni, che potranno così essere seguite anche in uno schermo video.

L’esercitazione si svolgerà a circa 500 metri dalla spiaggia: i bagnanti presenti

in zona dovranno perciò restare il più possibile vicini alla costa e sarà interdetta la

navigazione e ogni genere di attività subacquea nell’area interessata dalle operazioni.