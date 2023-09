Cogoleto (Genova) – Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per un automobilista che stava percorrendo la strada in località Tuccio, a Sciarborasca, nel comune di Cogoleto.

La persona alla guida del Suv è stata punta da un calabrone che è entrato dal finestrino e comprensibilmente agitata ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada.

Fortunatamente l’auto si è fermata prima di ribaltarsi e finire in un dirupo ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per riportare l’auto sulla carreggiata e mettere in sicurezza il proprietario.

Fortunatamente la persona non è allergica al calabrone e se la caverà con una fastidiosa e dolorosa puntura e i danni dell’auto.