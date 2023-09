Genova – Ancora un blitz dei cinghiali sulla spiaggia di Sturla, ieri sera, al tramonto. Una famigliola piuttosto numerosa di ungulati ha fatto visita alla spiaggia cercando cibo tra le persone che stavano facendo “aperitivo” tra i locali che si affacciano sul litorale.

La scena, divertente, è stata ripresa in video da Davide Termini che l’ha inviata alla Redazione di LiguriaOggi.it

Nelle immagini si vede anche una persona piuttosto coraggiosa che li allontana battendo due sassi tra loro.

Nella scena si vede però che uno degli animali ad un tratto si volta e accenna una “carica”, un comportamento aggressivo – in questo caso di difesa – che avrebbe potuto avere altre conseguenze se non si trattasse di un cucciolo.

Non si deve dare cibo ai cinghiali ma si deve anche evitare di “interagire” con loro per evitare che si abituino alle persone e perdano il naturale timore.

Il consiglio, dunque, resta quello di restare a distanza senza cercare di allontanare gli animali o di “familiarizzare” con loro.

Si tratta comunque di animali selvatici ed imprevedibili che possono attaccare e ferire anche in modo molto grave.