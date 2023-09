Genova – Aveva trasformato le panchine dei giardini della Fiumara, vicini all’omonimo centro commerciale di Sampierdarena, in una vera e propria centrale dello spaccio.

A scoprirlo gli agenti della polizia locale allertati dalle segnalazioni di genitori preoccupati dagli strani “giri” che sempre più spesso si vedono, alla luce del sole, nella zona del centro commerciale.

Gli agenti hanno fermato per un controllo un uomo ed hanno trovato 10 grammi di hashish, 15 involucri contenenti cocaina, un coltellino e svariate banconote di piccolo taglio.

Nella stessa area dove è avvenuto il fermo sono stati rinvenuti anche un coltello con una lama di 18 centimetri, un bilancino di precisione e circa 40 grammi di hashish. L’uomo, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, sarà processato per direttissima questa mattina.

L’operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’uso smodato di alcolici è stata condotta dagli agenti del secondo distretto della Polizia Locale di Genova e del reparto Polizia Giudiziaria hanno svolto a Sampierdarena.

Durante lo stesso servizio, nella zona di piazza Vittorio Veneto e in via Buranello sono state contestate due segnalazioni amministrative per detenzione di stupefacente per uso personale e undici violazioni dell’ordinanza anti alcol per consumo di sostanze alcoliche sulla pubblica via.