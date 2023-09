Genova – Stava camminando sul molo che si affaccia sul mare davanti al depuratore di Punta Vagno quando ha perso l’equilibrio per un malore o per errore ed è caduta tra gli scogli. Brutto incidente, ieri sera, poco prima della mezzanotte sulla scogliera di punta Vagno, alla Foce, accanto al depuratore dei Giardini Govi.

Una ragazza di 28 anni è rimasta ferita in modo grave per la caduta ed è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 che l’ha trasferita all’ospedale San Martino con diverse lesioni e traumi. A soccorrerla tra gli scogli, con una speciale barella, sono arrivati anche i vigili del fuoco.

La giovane si trova ricoverata in gravi condizioni mentre è in corso la ricostruzione dell’episodio anche con l’ascolto di alcuni testimoni