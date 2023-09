Genova – Escavatori e ruspe in azione, questa mattina, sulla collina di Murta, per l’abbattimento delle prime case “sacrificate” ai lavori per la costruzione della Gronda autostradale.

Tra nuvole di polvere e rumore infernale i residenti della zona salutano con amarezza abitazioni presenti in zona da tempo immemorabile.

Sui social il saluto commosso e le proteste per un’opera che – secondo i detrattori – nasce già vecchia e superata.