Genova – Potrebbe rimanere chiuso sino a questa sera il tratto di Autostrada A10 Genova – Ventimiglia bloccato da questa mattina, tra Varazze e Arenzano, a causa del ribaltamento di una cisterna carica di gas gpl potenzialmente esplosivo.

Il blocco proseguirà certamente sino a quando i Vigili del fuoco non avranno completato le operazioni di travaso del gas liquefatto che avverranno con l’evacuazione di tutte le abitazioni nel raggio di 100 metri.

E’ caos sull’autostrada e roventi le proteste di automobilisti e trasportatori che sono bloccati da questa mattina nel tratto e che hanno dovuto affrontare mille peripezie per riprendere il viaggio.

La concomitanza con altri incidenti e l’apertura del Salone Nautico a Genova, con i problemi causati dai cambiamenti del traffico nella zona della Foce, hanno letteralmente mandato in tilt il flusso veicolare da ponente verso il centro.

Autostrade per l’Italia sta lavorando per approntare un by pass per permettere lo scorrimento del traffico su un’unica carreggiata, suddivisa nei due sensi di marcia.

Al momento chi viaggia sulla A10 deve obbligatoriamente uscire al casello di Varazze per poi tornare in autostrada al casello di Arenzano.