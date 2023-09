Genova – Sono diversi gli eventi in programma a Genova in questo weekend e, tra questi, spicca ovviamente il Salone Nautico, la cui inaugurazione – sommata a incidenti e maltempo – avvenuta nella giornata odierna ha mandato in tilt il traffico cittadino.

Proprio a riguardo, sono diversi i percorsi degli autobus che nelle giornate di venerdì, sabato e domenica subiranno della variazioni.

Ecco quanto comunicato sul sito di AMT:

“In occasione di una serie di eventi organizzati tra venerdì 22 e domenica 24 settembre (“Piano Sky”, “Macchine d’epoca e serate in blu” e “105 IN THE CITY – Special event Salone Nautico”), alcune vie cittadine del centro verranno chiuse al transito veicolare con conseguenti variazioni ad alcune linee bus. Di seguito le variazioni dei percorsi bus.

Venerdì 22 settembre dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e comunque fino a cessate esigenze

Linee 20, 618 e Volabus

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata proseguiranno per piazza Portello, piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 34

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per piazza Portello, piazza Corvetto, via Assarotti, dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 35, 35/ e 641

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per piazza Portello, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Dante, dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 36 e 606

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprenderanno percorso regolare.

Navetta centro storico

In servizio dalle ore 7.30 (prima partenza) alle ore 9.30 (ultima partenza).

Sabato 23 settembre dalle ore 14.30 fino a cessate esigenze

Linee 18, 18/, 39, 40, 607 e 640

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linee 20, 618 e Volabus

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus giunti in piazza Portello proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 35, 35/, 635 e 641

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Dante dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 36 e 606

Direzione ponente: i bus, giunti via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 37

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di via Dante, proseguiranno per via XX Settembre, via Fieschi, via XX Settembre, via V dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

Domenica 24 settembre dalle ore 19.00 fino a cessate esigenze

Linee 18, 18/, 39, 40, 607 e 640

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linee 20 e 618

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus giunti in piazza Portello proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 35, 35/, 635 e 641

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Dante dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 36 e 606

Direzione ponente: i bus, giunti via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi dove effettueranno capolinea provvisorio in coda a quello della linea 17/. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito a centro piazza. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di Piazza Dante, riprenderanno percorso regolare.

Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito a centro piazza. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 46, 685, 686 e 687

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno fermata provvisoria a centro piazza. Direzione levante: i bus, dopo aver effettuato la fermata provvisoria in piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 617

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Navetta centro storico

In servizio fino alle ore 18.30 (ultima partenza)”.