Genova – Si è trovata davanti un grosso cinghiale che improvvisamente ha attraversato la carreggiata e non ha potuto evitarlo. Molta paura, auto gravemente danneggiata e cinghiale morto nel brutto incidente avvenuto ieri sull’autostrada A12 Genova Livorno, poco prima dell’uscita per il casello di Genova Nervi.

Ironicamente, protagonista dell’episodio, è stata una dipendente degli uffici regionali che si occupano del monitoraggio e del contenimento del numero dei cinghiali.

La donna, alla guida di un mezzo della Regione Liguria, stava viaggiando in direzione Genova quando, all’uscita della galleria di Monte Moro, si è trovata davanti il grosso animale, entrato chissà come in autostrada.

Una manovra disperata non ha funzionato e l’auto ha impattato contro il cinghiale riportando pesanti danni e il cinghiale è morto per le ferite.

La donna al volante, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite ma lo spavento, di certo, non lo dimenticherà facilmente.

Ora gli uffici preposti valuteranno come sia potuto accadere l’incidente e cosa non abbia funzionato nelle misure di sicurezze che dovrebbero evitare questo tipo di situazioni e Autostrade per l’Italia potrebbe essere costretta a nuovi interventi.

Non si tratta, infatti, del primo episodio di questo tipo e visto il numero crescente di cinghiali che si trovano in città e nelle aree limitrofe c’è l’esigenza di evitare che si verifichino incidenti dalle conseguenze anche più gravi.