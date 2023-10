Camogli (Genova) – Ha raggiunto San Rocco di Camogli percorrendo gli oltre 840 ripidi scalini che collegano i due paesi e si è sentito male, morendo dopo poco. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte del turista inglese di 76 anni morto ieri al termine dell’impresa di percorrere la massacrante scalinata ma è quasi certo che lo sforzo fatto abbia giocato un ruolo determinante nella trageia.

L’uomo, in vacanza in Liguria, ha deciso di salire a piedi da Camogli alla chiesetta di San Rocco celebre per il meraviglioso paesaggio e gli splendidi tramonti ma per farlo ha scelto la strada più difficile e faticosa, i quasi 900 scalini.

Un’impresa per un giovane allenato e forse troppo per le condizioni di salute del turista che, appena giunto in cima, ha iniziato a sentirsi male ed ha perso i sensi rapidamente.

Inutile ogni tentativo di rianimarlo e di salvargli la vita, l’uomo è deceduto.

(Foto dal sito Stupisciti a Genova