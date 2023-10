La Spezia – Hanno causato incidenti, colpendo e danneggiando auto in sosta e sono fuggiti. Nella giornata di ieri, sono stati quattro gli automobilisti che si sono recati alla polizia locale denunciando altrettanti episodi nei quali hanno trovato le loro auto danneggiate da ignoti.

Grazie al paziente lavoro di visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali, unito ai tradizionali metodi di indagine, sono stati identificati tutti i veicoli ed è stato dato un nome ai conducenti datisi alla fuga. Interessata praticamente tutta l’estensione del territorio comunale: dal piazzale fronte il centro Commerciale Le Terrazze, alla Piazza Beverini, alla Via Roma, alla via Toti a Fossamastra.

Tale comportamento da parte di alcuni conducenti, purtroppo, è ancora molto diffuso. Il timore di perdere i punti della patente o l’uso di alcool durante la guida, ma anche evitare aumenti dei premi assicurativi, sono la molla principale che fa scattare l’impulso a darsela a gambe nel tentativo di rendersi irreperibili. Ma sfuggire ad un diffuso sistema di videosorveglianza come quello messo in opera su tutto il territorio comunale dalla Civica Amministrazione, è ben difficile e le severe sanzioni delle quali si deve rispondere una volta identificati, ovviamente, non sostituiscono ma si sommano alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per le norme di comportamento del Codice della Strada violate nell’aver provocato l’incidente stradale, con il conseguente paradosso che nel tentativo non riuscito di farla franca, molto spesso i responsabili vanno incontro a periodi di interdizione alla guida raddoppiati.

Ai proprietari dei veicoli in sosta danneggiati, sono state fornite tutte le informazioni utili per richiedere il risarcimento dei danni patiti.