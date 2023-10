Genova – Un pomeriggio difficile quello che sta trascorrendo lungo le autostrade della nostra regione. Un incidente, intorno all’ora di pranzo, si è verificato sulla A7 Milano-Genova in direzione sud, quando poco dopo il casello di Busalla un mezzo pesante si è ribaltato. Il conducente, rimasto ferito, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino.

Diverse, invece, le code causate dai lavori e dai cantieri. In A26 si registrano 4 km di code in direzione sud tra Masone e il bivio A10/A26 e 1 km nella direzione opposta, verso nord.

In A12, invece, 2 km di code tra il bivio A12/A7 in direzione est a causa di un veicolo in avaria e, in direzione Genova, 1 km di code tra Chiavari e Rapallo.