Genova – Sciopero generale nazionale del settore Sanità, domani venerdì 20 ottobre 2023 A proclamarlo, per tutti i settori pubblici e privati, le organizzazioni sindacali ADL Varese, CUB, SGB, SI-COBAS – USI fondata nel 1912, al quale hanno aderito le Associazioni Sindacali USI, i sindacati di comparto e di categoria aderenti alla confederazione USI fondata nel 1912, CUB SANITA’ e USI Educazione.

La Asl 3 di Genova fa sapere che assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza.

In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.