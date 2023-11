Santa Margherita Ligure (Genova) – E’ stato trasferito in codice rosso all’ospedale san Mattino di Genova l’uomo di 60 anni travolto questo pomeriggio da un’imbarcazione sulla quale stava lavorando.

L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire ma l’uomo ha riportato gravi ferite e dopo essere stato soccorso dal 118 è stato trasferito con la massima urgenza in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sul lavoro sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine e gli ispettori della Asl che accerteranno la dinamica dell’incidente ed il rispetto di tutte le misure di sicurezza.

Non è ancora chiaro se l’uomo stesse lavorando in un cantiere come operaio o se invece stesse intervenendo su una sua imbarcazione.

(notizia in aggiornamento)