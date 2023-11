Genova – La Bocciofila Bolzanetese compie 100 anni e si prepara al prossimo trasferimento – causa lavori della Gronda, in via Romairone.

Era il 15 novembre 1923 quando Enrico e Mario Tamagno, Agostino Praglia, Ettore Morasso, Ernesto Marchese, Giovanni Tassani, Nicolò Cadenasso, Luigi Torazza, Aurelio Mazzacane, Salvatore Crosa ed Emanuele Scala si riunirono e diedero vita alla Bocciofila Bolzanetese in via Bruzzo.

In attesa di un nuovo trasferimento in via Romairone, i soci della Bocciofila Bolzanetese hanno festeggiato i cento anni di attività e la lunga serie di successi sportivi che hanno coronato decenni di intensa attività.

Tra gi altri il titolo italiano di società, vinto nel 1989, la coppa Italia categoria C nel 2014 e il recente titolo nel campionato interregionale di terza categoria.

Tra i tanti atleti della bocciofile, il presidente Ermanno Maja ha voluto ricordare Titti Solera che vanta una lunga serie di vittorie a livello locale e regionale tra cui spiccano ben 4 titoli regionali di Società. Una vera protagonista del boccismo ligure, Titti Solera è conosciuta in particolare per la grande grinta agonistica che mette sempre in campo.

Anche Mara Barbini vanta ben 4 titoli regionali di società conquistati con la Bolzanetese ed un Campionato italiano di società conquistato con la Bocciofila Assunta. Oltre che per le sue bocciate è riconosciuta per la signorilità ed eleganza con cui calca i campi da bocce.

Loredana Marenco inizia a giocare giovanissima affermandosi da subito, vincendo molte importanti manifestazioni locali e meritandosi nel 1988 la convocazione per uno stage della Nazionale Italiana. Sospende la propria attività per oltre 20 anni dedicandosi interamente alla famiglia per poi “rietrare”recentemente alla ricerca di nuovi prestigiosi successi personali e della bocciofila.

Maria Corona e la lunga serie di successi fra i quali spiccano i 3 titoli regionali di società conquistati con le sue compagne nonché il primo posto in coppa Italia conquistato nel 2009 con la Bocciofila Toso di Arenzano

Il suo fiore all’occhiello è però il campionato italiano individuale meritatamente conquistato nel 1997 a San Damiano d’Asti.

Alla Bocciofile Bolzanetese si sono formati anche giovanissimi atleti che oggi competono con la Bocciofila San Fruttuoso – Marassi (Mattia Schenone anni 12, Nicolò Schenone anni 10, Marco Gaviglio anni 12, Andrea Prà anni 10 mentre vestono i colori della Bocciofila Rapallese: Elisa Brondi, 11 anni e Calel Siri di 11 anni.

Quest’anno poi, Alessandro Ansaldi – 15 anni – si è qualificato per le finali nazionali di tiro di precisione ed è la nuova promessa della Valle Scrivia.

Poi c’è Noemi Chiccoli, 12 anni, che ha ereditato la passione per le bocce dalla mamma e che quest’anno ha vinto il suo primo titolo importante, a Matera, con la rappresentativa ligure nel torneo nazionale di Beach Bocce

Vestono i colori della Chiavarese

Brian Landolina anni 13

Andrea Mangini anni 13

Nonostante la giovane età è già salito sul podio ai campionati italiani Edoardo Bacigalupo anni 14, figlio d’arte, vanta numerosi podi in diverse competizioni tra cui Primo posto nel Trofeo Aghem a Torino

Matteo Ravera, 12 anni, che ha conquistato il secondo posto nel Trofeo Internazionale Umberto Granaglia ad Alba e recentemente ha conquistato la vittoria in una gara a Barcellona in Spagna.

C’è poi Fabrizio Castagnola che quest’anno ha vinto il campionato di Società di serie B con la Bocciofila Calvarese. Pochi giorni fa è stato nuovamente promosso nella categoria A

È conosciuto per la sua grande simpatia e per la sua schiettezza nonché per l’inconfondibile nick name: per tutti è FONSECA

E poi c’è Adriano Borghini che veste i colori della Bocciofila Rapallese ed è stato 3 volte campione regionale individuale di categoria B, h

3 campionati regionali di serie B

Vice campione italiano a coppie di B

Nello stesso anno sale sul podio al campionato italiano individuale di B

1 campionato italiano di Società di B vinto nel 2003 con la Rapallese

Stefano Del Bene, nato e cresciuto sui campi da bocce della Valpolcevera, vanta numerose convocazioni nelle nazionali giovanili ed ha vestito per diversi anni i colori della Bolzanetese

Numerosi i suoi piazzamenti nelle competizioni nazionali . Tra i titoli conquistati:

1 Coppa Italia di categoria B con il Comitato di Genova

1 Torneo internazionale città di Alassio nel 2001

1 Campionato Italiano a quadrette di categoria B nel 2019

Adesso veste i colori della Bocciofila Cellese.

Picasso Gabriele, figlio d’arte si è messo in luce negli allievi dell’allora bocciofila Serra Riccò dove ha vinto nel 96 il suo primo titolo di società conquistando il titolo regionale allievi

vanta: 2 campionati italiani allievi a terne, 1 campionato italiano allievi individuale

Numerosi i suoi podi nazionali sia nelle giovanili che nei senior tra cui 1 campionato di società di serie B con la Chiavarese 1 campionato italiano a terne di categoria B

Ora veste i colori della Bocciofila Mondovì , per tutti è “U Picassin” .

Antonio Ravera, cresciuto nella Sammargheritese vince il suo primo titolo conquistando il campionato interprovinciale allievi nel 1981. Passato all’Ardita Juventus vince 1 campionato italiano ragazzi a quadrette. Nell’89 è premiato come miglior bocciatore nel Trofeo Repubblica di San Marino, vice campione italiano a coppie under 23 nel 91

Campione italiano individuale di categoria B l’anno successivo

1 campionato italiano di tiro di precisione di categoria B

1 campionato italiano di serie B sempre con l’Ardita Juventus

Nello stesso anno ottiene il record mondiale di tiro di precisione

Anche lui conquista negli anni numerosi podi nei campionati italiani di serie A adesso veste i colori della Bocciofila Mondovì

Durante la festa per i 100 anni della Bocciofila Bolzanetese è stato festeggiato ovviamente e con i dovuti onori, Lino Bruzzone (u Lino) detentore di 8 titoli mondiali tra il 1964 – quando era ancora allievo – e il 1993, 5 titoli europei, 75 convocazioni con la nazionale italiana con centinaia di presenze in maglia azzurra, 16 titoli italiani di specialità (6 a coppie, 2 di bocciata, 2 individuali, 5 a quadrette ed 1 individuale di combinato)

1 titolo francese avendo giocato per un periodo in un club d’Oltralpe

21 campionati italiani di società – e qui consentiteci una doverosa puntualizzazione – di cui uno scudetto conquistato nel 1989 con i colori sociali della Bolzanetese il che ci rende estremamente orgogliosi di essere inseriti nel prestigioso albo d’oro delle società che possono fregiarsi di questo titolo

10 coppe Europa di società (tanto per capirci la Champion League delle bocce)

8 coppe italia

Nel 2006 diventa Commissario Tecnico delle nazionali conquistando una innumerevole serie di medaglie europee e mondiali tra giovanili, femminili e senior tra cui ben 9 ori relativi a titoli continentali e mondiali

(Foto di Simona Perrone)