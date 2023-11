Genova – Un investimento da 50 milioni di euro e oltre 600 posti di lavoro. E’ l’annuncio fatto da Primark, il retailer internazionale di moda, che ha confermato la volontà di aprire, entro il 2026 ben 5 nuovi punti vendita in Italia.

Tra gli investimenti annunciati c’è anche l’apertura di un punto vendita a Genova ma “non prima del 2026.

Prima del capoluogo ligure previste aperture a Torino, Livorno, Cosenza e Salerno e Genova e l’intenzione è di arrivare quanto prima possibile ai 20 punti vendita.

Primark porterà la sua offerta fashion in cinque nuove città, nei centri commerciali ‘Porta a Mare’ di Livorno, ‘Metropolis’ di Rende (Cosenza), ‘Maximall’ di Pontecagnano Faiano (Salerno) e per la prima volta a Genova ma nelle informazioni diffuse, caso unico, non c’è alcun riferimento alla collocazione, segno che le indiscrezioni sin qui arrivate potrebbero essere smentite.