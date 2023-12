Genova – Un’altra mattinata da dimenticare per il traffico del capoluogo ligure, con code e rallentamenti che hanno interessato ed interessano la rete autostradale e quella ordinaria.

Al momento si segnalano pesanti rallentamenti sulle direttrici da e per il centro cittadino, sia a Levante che a Ponente e 8 km di coda sull’Autostrada A26 Voltri Gravellona Toce tra Masone e il bivio con la A10 Genova – Ventimiglia, in direzione mare.

Coda anche sull’Autostrada A12 Genova – Livorno, tra Chiavari e Sestri Levante, in direzione Livorno, a causa di lavori che causano il restringimento della carreggiata.

A complicare la situazione la pioggia e banchi di nebbia (nuvole basse) segnalate sulla rete autostradale attorno al capoluogo.

Questa mattina la situazione è iniziata male con un primo incidente sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Pegli e Aeroporto, in direzione Genova centro.

Tre auto si sono tamponate causando la chiusura dell’autostrada intorno alle 7.

Il traffico deviato sulla rete cittadina ha mandato in tilt tutta la viabilità tra il Ponente e il centro.

Un secondo incidente sulla A26 Voltri – Gravellona Toce ha visto coinvolti Tir ed auto e ha causato pesanti disagi anche su quel tratto autostradale.