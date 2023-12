Castiglione Chiavarese (Genova) – Saranno le indagini a chiarire le cause del decesso di Mauro Tubino, il 65enne morto questo pomeriggio mentre potava un grosso albero. L’uomo è caduto da un cestello sul quale si trovava per tagliare alcuni grossi rami di un albero. Un volo di diversi metri che potrebbe essere stato causato dal cedimento di un ramo che stava tagliando e che potrebbe aver colpito la piattaforma su cui stava l’operatore.

Subito soccorso da una persona che si trovava sul posto, Tubino è morto nonostante l’intervento e le cure del personale del 118 intervenuto sul posto.

Ora sono i carabinieri di Sestri levante a cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e se siano state rispettate tutte le normative di sicurezza per evitare l’incidente mortale.