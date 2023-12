Genova – Raffica di incidenti, in via Lucarno, nel quartiere di Struppa, nella zona interessata da un cantiere per la manutenzione dell’asfalto.

Secondo la denuncia dei residenti sarebbero almeno 6 gli incidenti avvenuti in appena 24 ore, nel tratto interessato dai lavori che prevedono la scarificazione dell’asfalto e la stesura di un nuovo strato di asfalto rinnovato.

Ieri sera la polizia locale è intervenuta per allertare i motociclisti di passaggio di un “pericolo” causato probabilmente proprio dai lavori.

Molte delle vittime degli incidenti hanno annunciato l’intenzione di denunciare i fatti per identificare i responsabili.