Genova – Un operaio di 20 anni è grave, all’ospedale San Martino, in seguito ad una caduta da un’altezza di una decina di metri.

L’incidente nel quartiere di Sestri Ponente dove si è verificato l’ennesimo incidente sul lavoro.

Non è ancora chiaro se il giovane stesse montando delle luminarie o effettuando una riparazione quando è precipitato cadendo rovinosamente a terra,

Soccorso dai colleghi sul posto, è stato chiamato il 118 che ha inviato un’ambulanza che ha stabilizzato il ferito prima di trasferirlo in ospedale.

Sul posto anche il personale della Asl e dell’ispettorato del Lavoro per verificare che siano state adottate tutte le misure di sicurezza.