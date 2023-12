Genova- Momenti di paura e due persone disabili evacuate dai Vigili del Fuoco con leggera intossicazione da fumo, questo pomeriggio, in via Napoli, nel quartiere di Oregina.

Intorno all’ora di pranzo e subito è scattato l’allarme quando alcuni passanti hanno notato del fumo che usciva dalle finestre di un appartamento del civico 49, vicino all’incrocio con via Vesuvio.

Subito sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 e i pompieri hanno evacuato due persone con problemi di deambulazione che sono stati poi affidati alle cure del personale sanitario del 118.

Rilevato un principio di intossicazione da fumo ma le due persone stanno complessivamete bene.

I pompieri hanno poi spento l’incendio divampato, sembra, in un materasso, forse per un corto circuito elettrico o forse per una sigaretta lasciata accesa.

Molta la paura nello stabile ma fortunatamente non si registrano persone ferite in modo grave.