Genova – Ancora una truffa dell’avvenente rapinatrice che da tempo irretisce pensionati. L’ultima vittima in ordine di tempo è un 70enne che la giovane, descritta come molto bella, ha convinto a bere qualcosa assieme nella sua abitazione.

L’uomo non ha esitato a portare la giovane in moto da piazza Baracca, dove i due si sono incontrati, sino all’abitazione dell’anziano, sulle alture di Pra’.

L’uomo ha preparato qualcosa da bere e la giovane, con una scusa, lo ha distratto il tempo necessario a versare qualcosa nel bicchiere e la vittima ha perso conoscenza in breve tempo.

A questo punto, con comodo, la rapinatrice ha perquisito tutta l’abitazione e si è allontanata con circa 700 euro in contanti e diversi oggetti di valore.

Il pensionato si è risvegliato alcune ore dopo ed ha subito compreso la situazione ed ha chiamato la polizia.

Il sopralluogo della scientifica ha permesso solo di trovare tracce di dna della donna su un bicchiere che sarà analizzato sperando che la rapinatrice sia già schedata e che il suo profilo genetico sia registrato nelle banche dati.

Ancora una volta le forze dell’ordine invitano a non fare entrare sconosciuti in casa