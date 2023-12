Genova – Una fontana costruita 200 anni prima rispetto alla piazza dove oggi è collocata. E’ quella che si trova in piazza Colombo, uno dei luoghi più conosciuti del centro del capoluogo ligure. Tutti sanno dove si trova la piazza e come arrivarci, ma non tutti – probabilmente – conoscono la sua storia e, in particolare, quella della fontana che sorge al centro, costruita appunto con due secoli di anticipo. Ma andiamo con ordine.

All’inizio del XIX secolo, per far stare la città al passo con i tempi, si decise si allargarne i confini. All’architetto e urbanista Carlo Barabino fu così affidato il compito di ampliare e aumentare il numero di abitazioni disponibili per la città, favorendo così la costruzione di palazzi che sarebbero stati successivamente riservati all’alta borghesia. Barabino morì durante un’epidemia di colera nel 1835, all’età di 67 anni, quando gli era stato appena affidato anche il progetto per la costruzione del cimitero di Staglieno e non riuscì a veder terminata la sua opera.

Il progetto passò così nelle mani di uno dei suoi allievi più fedeli, Giovanni Battista Resasco, che lo completò con la costruzione della piazza, circondata dai portici e dai palazzi tutt’ora presenti. A quel punto, terminati i lavori, serviva trovare un monumento da posizionare al centro del piazzale e la scelta ricadde sulla fontana di marmo che si trovava in via Ponte Reale, dinanzi a Palazzo San Giorgio.

Il monumento era stato costruito nel 1643 da Giovanni Battista Orsolino e successivamente modificato dallo scultore Jacopo Garvo, che aggiunse i quattro delfini da cui fuoriesce l’acqua, le figure femminili che reggono un piatto e il genio marino che si innalza da quest’ultimo.

L’opera venne dunque spostata dall’originaria collocazione di Caricamento e posizionata al centro di piazza Colombo nel 1861 e, così come accadeva in precedenza per persone, marinai e animali, in questo caso prese la funzione di abbeveratoio per gli animali dei besagnini che trasportavano frutta e verdura in direzione del vicino mercato.



Sottoposta a diversi restauri nel corso del tempo, la fontana di piazza Colombo viene oggi letteralmente sommersa da tavoli e tavolini creando, a seconda dell’osservatore, un delicato effetto di richiamo turistico o un’insopportabile offesa alla maestosità del monumento.

Di certo una sistemazione più decorosa dell’area, specie durante gli orari di chiusura dei locali, sarebbe auspicabile.