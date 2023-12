Genova – Pienone anche per il concerto di Mr Rain, ieri sera, nell’area del Porto Antico in cui è stato allestito uno dei palchi per il Tricapodanno.

Mr. Rain, pseudonimo di Mattia Balardi, ha fatto ballare ed emozionare una piazza gremita di persone in particolare con i suoi ultimi successi tra i quali Supereroi che ha spopolato a Sanremo 2023.

Dopo il concerto dei The Kolors anche l’evento organizzato ieri sera ha riscosso grande successo.

Ora fervono i preparativi per il Capodanno in piazza De Ferrari, questa sera, con una lunga serie di artisti che si avvicenderanno sul palco.