Genova – Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 gennaio, in via Linneo nel quartiere genovese di Rivarolo. Il fatto risalirebbe alle 16:30, quando un uomo di circa 50 anni sarebbe stato travolto da un’auto in corsa.

Le sue condizioni di salute sono apparse subito gravi. Sul posto l’ambulanza e l’automedica del 118. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi al ferito, prima di trasportarlo in codice rosso, il più grave, all’ospedale di San Martino.

Sul luogo del sinistro stradale anche le pattuglie della polizia locale. Gli agenti hanno chiuso la strada al transito veicolare per consentire i soccorsi ed effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.