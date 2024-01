Genova – Da giovedì 18 gennaio rassegna cinematografica a ingresso gratuito

Al Centro Studi Edoardo Vitale, tre film di Samani, Dhont, Inarritu e Mikhael Hers. Curatore Joseph Moyerseoen, Istituto degli Innocenti di Firenze

Con la partecipazione di Joseph Moyersoen, giudice onorario presso il Tribunale dei Minori e consulente dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, torna giovedì prossimo la Rassegna Cinematografica di So.Crem, con proiezione presso il centro studi Edoardo Vitale, in via Lanfranconi 1/7.

Tre i film in programma, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti (per partecipare inviare una mail a cultura@socrem-genova.org).

La Rassegna Cinematografica a cura del Centro Studi Edoardo Vitale di Genova è composta da film attentamente selezionati, relativi a particolari argomenti e materie, nata per rispondere ad un vero e proprio bisogno culturale della città.

Giovedì prossimo, 18 gennaio alle 20.30 sarà proiettato “Close” di Lukas Dhont.

La serata verrà dedicata alla memoria della dottoressa Giulia de Marco (moglie di Luciano Violante) recentemente scomparsa.

Il film di Dhont è un’opera di grande profondità e sensibilità sui legami affettivi, sull’amicizia e sul trauma da lutto.

Presentato e premiato al Festival di Cannes 2022, dove ha vinto il “Grand Prix Speciale” della Giuria, e ad “Alice nella Città”, sezione parallela e autonoma della Festa del Cinema 2022, “Close” è entrato nella short list dei candidati al miglior film straniero agli Oscar 2023.

Secondo appuntamento del 2024 è per giovedì 21 marzo, alle 20.30, con “21 grammi. Il peso dell’anima” di Alejandro Gonzales Inarritu È il secondo film della cosiddetta Trilogia sulla morte del regista messicano prodotto nel 2003. La vicenda ruota attorno a tre drammi che conducono alla ricerca del senso della vita e della riappropriazione della propria identità. Si dice che nel preciso istante della morte perdiamo 21 grammi, il peso dell’anima. Ma quanto c’è in 21 grammi, quanto va perduto, quanto valgono 21 grammi? Quante volte viviamo, quante volte si muore?

Giovedì 16 maggio, alle 20.30, toccherà a “Quel giorno d’estate” (titolo originale “Amanda”, 2018) di Mikhael Hers; film che affronta il tema poco trattato dal cinema del lutto vissuto dai bambini. Il cortometraggio è stato presentato nella sezione Orizzonti della 75° Mostra internazionale del cinema di Venezia. Il regista, in un’intervista alla Mostra del cinema, ha affermato: “Quello che cerco di fare, nelle scelte di regia e di scenografia, è affrontare tematiche tragiche, ma sempre con una breccia, una falla che consente di rendere la cosa luminosa, di dare un risvolto verso la luce e la vita”.