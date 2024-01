Tribogna (Genova) – Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo una denuncia da parte dell’ex moglie.

La donna si sarebbe rivolta ai militari per chiedere aiuto in seguito a minacce e violenze da parte dell’ex marito. Queste, secondo quanto raccontato, sarebbero andate avanti per 20 anni e si sarebbero verificate anche davanti ai figli della coppia.

A seguito di alcuni accertamenti, è stata disposta la misura di custodia cautelare ai danni dell’uomo, trasferito al carcere di Marassi a Genova.