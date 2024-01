Roma – Un video pubblicato su Tik Tok fa infuriare il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Il video riprenderebbe proprio il leader della Lega alle prese con una Tesla bloccata nel ghiaccio in una località sciistica italiana e con le catene da neve montate nelle ruote davanti mentre l’auto ha la trazione posteriore.

Il video è diventato virale in poche ore su quasi tutti i social ma è stato pubblicato per la prima volta su Tik Tok, il video social cinese.

A far arrabbiare Matteo Salvini è il fatto che la persona ritratta non è lui ma un “sosia” ma il video viene chiaramente presentato come se il protagonista fosse davvero lui

Il buontempone che ha dato il via allo “scherzo” rischia una condanna per diffamazione.