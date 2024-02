Portofino – Chiara Ferragni in gita “di famiglia” in Liguria, a Portofino, Recco, Rapallo, con le sorelleper cercare il relax perduto e con la voglia di dimenticare il “caso” del pandoro Balocco e la recentissima polemica per il week end in montagna.

L’influencer è stata avvistata a più riprese prima in diverse località della riviera di Levante dove sembra abbia trascorso il fine settimana in compagnia delle sorelle tra gite rilassanti, focaccia con il formaggio di Recco e piacevoli esperienze eno-gastronomiche con le eccellenze della Liguria che Chiara ha già dimostrato di apprezzare molto.

Una vacanza rilassante alla ricerca dell’equilibrio dopo le bufere giudiziarie e social?