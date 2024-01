La Spezia – Fleximan colpisce anche in Liguria e distrugge due autovelox di recente installazione. E’ avvenuto la notte scorda quando ignoti emuli di Fleximan, l’imprendibile distruggi-autovelox hanno messo fuori uso due apparecchi che avevano iniziato a sanzionare a raffica gli automobilisti della zona di Vezzano Ligure.

Il primo a Bottagna, lungo la statale 33 e un secondo posizionato in località Piano di Valeriano lungo la provinciale 10 della Val di Vara.

Le forze dell’ordine sono accorse per raccogliere elementi per le indagini anche se appare improbabile che Fleximan possa colpire in zone diverse del Nord Italia, anche a distanza di poche ore, e sempre dimostrando una approfondita conoscenza delle zona “di operazione”. Più probabile il fenomeno di emulazione che coinvolge più persone che, sotto la sigla del’ormai celebre personaggio, commettono le stesse infrazioni in una sorta di rivolta contro apparecchiature che certamente mantengono la sicurezza sulle strade ma che, talvolta, lo fanno in zone dove la velocità potrebbe essere più alta senza pericolo ma, soprattutto, punendo per lo più piccole infrazioni e solo di rado veri e propri “pirati” da fermare ad ogni costo.

Un pò come la storia – narrata in un film – dell’eroe della resistenza contro la dittatura simil-Grande Fratelli di “V-Vendetta”.

Del resto, proprio nella zona dove avrebbe colpito Fleximan, erano divampate feroci polemiche per la decisione di acquistare ben 11 rilevatori di velocità che, secondo i detrattori, sarebbero una sorta di bancomat per le casse del Comune.

Analoghe feroci proteste interessano anche altri comuni della zona dove superando di poco i limiti di velocità si viene sanzionati pesantemente ed anche più volte percorrendo la stessa strada magari deserta e senza alcun attraversamento.

E del resto bassa osservare i social per verificare che Fleximan gode della “simpatia” di una larga parte della popolazione e degli automobilisti pur commettendo gesti non esattamente civili e divenendo una sorta di “eroe” in stile Robin Hood