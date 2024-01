Rapallo (Genova) – Ha spaccato la vetrina di un Bar e si è impossessato di diversi rotoli di “gratta e vinci” per un controvalore di oltre 900 euro ma è stato individuato ed arrestato dai carabinieri della stazione di Portofino.

Protagonista del movimentato episodio un 19enne che ha lanciato un oggetto contro la vetrata del bar, ancora chiuso e si è introdotto all’interno per rubare.

Non trovando denaro ha deciso di arraffare tutti i gratta e vinci lasciati nel locale con la speranza, forse, di rivenderli o di vincere una grossa somma di denaro.

Alcuni passanti hanno notato strane luci nel locale che risultava chiuso ed hanno dato l’allarme e poco dopo il ragazzo è stato fermato dai carabinieri.