Cogoleto – Nascondeva in casa oltre 60 grammi di cocaina il 25enne arrestato ieri sera dai carabinieri del nucleo operativo di Genova Centro al termine di un controllo a seguito di segnalazioni di via vai di tossicodipendenti da un appartamento che risultava occupato abusivamente.

I militari hanno fermato il ragazzo trovandolo in possesso di alcune dosi di droga e hanno effettuato una perquisizione nel locale in cui viveva da qualche tempo, dopo averlo occupato.

Nel comodino della camera da letto i carabinieri hanno trovato un contenitore con 67 grammi di cocaina e denaro contante, presumibilmente frutto dello spaccio.

I militari hanno sequestrato denaro e droga e arrestato il giovane che è stato trasferito al carcere di Marassi.