Genova – Appena maggiorenne e già coinvolto nel giro dello spaccio di droga. Gli agenti di polizia hanno fermato un 18enne in piazza Vittorio Veneto, nel quartiere di Sampierdarena avendolo visto reagire in modo molto nervoso alla vista delle divise. Durante il controllo gli agenti hanno trovato alcune dosi di cocaina e 45 grammi di hashish nascoste addosso al giovanissimo che portava in tasca anche circa 210 euro di cui non ha saputo spiegare la provenienza.

Il ragazzo aveva 45 gr di hashish sotto una calzamaglia aderente all’altezza del ginocchio e 3 gr di cocaina sotto la soletta delle scarpe. Sempre all’interno delle scarpe, il giovane aveva occultato due lame da cutter.

La successiva perquisizione presso la residenza del ragazzo ha consentito agli operatori di rinvenire, sotto il materasso, un bilancino di precisione perfettamente funzionante.

Il ragazzo è stato fermato e il materiale sequestrato.