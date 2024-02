Genova – Riaprirà la mattina di sabato 3 febbraio, con due giorni di anticipo rispetto a quanto previsto all’avvio del cantiere, l’ingresso all’A12 di Genova Nervi in direzione Livorno. L’accesso era stato chiuso lo scorso 11 dicembre per consentire ad Aspi la riqualificazione delle barriere di sicurezza, un intervento che ha richiesto circa 8 settimane di lavori.

“La riapertura anticipata del casello rappresenta un ottimo risultato, frutto di un intenso lavoro e dell’impegno a limitare il più possibile i disagi per gli utenti – dichiara l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – La calendarizzazione dei lavori in questo periodo dell’anno, condivisa prima della partenza dell’intervento con Regione Liguria e Comune di Genova, era stata stabilita sulla base dello studio dei volumi di traffico fatto da Aspi, che lo ha individuato come il periodo più adatto per chiudere l’ingresso in direzione Livorno. Quella di programmare i lavori nel periodo natalizio, fatta nell’ambito del periodico tavolo tecnico sugli interventi in programma nelle autostrade liguri, è stata una scelta che ha permesso arrivare ai mesi di traffico più intenso tipici della primavera con una viabilità più fluida sull’ A12, anche in vista del prossimo piano di smontaggio cantieri per le festività pasquali. Ovviamente ringraziamo tutti i cittadini per la pazienza dimostrata di fronte ai disagi causati dalla chiusura del casello di Nervi: l’impegno della Regione rimane quello di stare al fianco dei cittadini informandoli e dialogando con i concessionari per modulare al meglio i cantieri – continua l’assessore – Si è trattato di un intervento necessario per garantire la sicurezza dei viaggiatori che ha pienamente rispettato il cronoprogramma previsto, a dimostrazione dell’efficacia del tavolo tecnico che in questi anni ci ha permesso di seguire passo dopo passo l’andamento dei lavori”.

Il resto degli interventi previsti da Aspi sulla rampa del casello di Genova Nervi non comporteranno chiusure o limitazioni alla viabilità in ingresso e uscita dal casello.

Per maggiori informazioni sull’intervento e la riapertura dell’ingresso Genova Nervi – direzione Livorno è possibile consultare i canali di comunicazione di Aspi.