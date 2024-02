Genova – Alberi capitozzati o potati in modo “eccessivo” in piazza Villa, nel quartiere di Castelletto e tornano a divampare le proteste e le polemiche degli ambientalisti e dei residenti.

Le operazioni di taglio e potatura sono in corso questa mattina e i tecnici addetti stanno lavorando con motoseghe, scale e camioncini tra le proteste di chi, abitando sul posto, non capisce perché gli alberi, solitamente trascurati o comunque con rari interventi di manutenzione, vengano ora potati in modo così radicale e controverso.

Il taglio eccessivo dei rami indebolisce molto la pianta e la snatura nel suo naturale sviluppo. Inoltre produce un effetto anti estetico che altera il panorama dei luoghi.

Le proteste viaggiano sui social e le associazioni ambientaliste si mobilitano.

Nei giorni scorsi il veterano della difesa degli alberi a Genova, Andrea Agostini del circolo Nuova Ecologia si era incatenato ad un albero, in Lungobisagno, nella zona della Sciorba, per evitare l’abbattimento di un albero maestoso che – secondo chi voleva tagliarlo – crea problemi di apertura ad un cancello di un privato.

(foto di Archivio)