Genova – Nuova emergenza traffico per l’ennesimo Tir incastrato sulle strade tortuose e strette delle alture della città. Questa volta è successo sulla via Creto nella zona di Aggio, in alta ValBisagno.

Il mezzo ha cercato di svalicare passando per le strade interne, probabilmente a causa della chiusura dell’autostrada A7 Genova Milano e per la “fretta” di dover portare a termine il viaggio senza ritardi. Ironicamente, invece, è bloccato dalla notte sulla strada che risulta chiusa per l’intervento dei vigili del fuoco.

Pesanti le ripercussioni sul traffico della zona, strettamente collegato con la città di Genova per la presenza di tanti pendolari che si spostano lungo l’asse viario per raggiungere le molte località di residenza.

(foto di Archivio)