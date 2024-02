L’avvicinamento verso il Regno Unito di una vasta saccatura atlantica determina condizioni di tempo instabile sulla Liguria, in prevalenza sul settore centro-orientale per la natura delle correnti a carattere di Libeccio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 22 Febbraio 2024

Già dalla notte e nel primo mattino tempo perturbato in particolare sul centro e sul levante, dove le maggiori cumulate si concentreranno nell’interno a causa delle tese correnti di Libeccio; coperto o molto nuvoloso a Ponente.

Nel pomeriggio situazione analoga, prima di un incremento delle precipitazioni nella serata, con i massimi presenti sempre nell’interno ma con le piogge che faranno la loro comparsa anche sul settore più occidentale, grazie alla rotazione dei venti ad Ostro.

Venti tesi a carattere di Libeccio con raffiche fino a burrasca (80-90km/h) davanti a Capo Mele e sui crinali maggiormente esposti; rotazione ad Ostro in serata, sempre con intensità fino a burrasca tra il Savonese e il Genovesato.

Mare fino a molto mosso su tutte le coste, in aumento ad agitato sulle coste Savonesi in serata.

Temperature in aumento le minime sul settore centrale, massime in calo sul territorio centro-orientale.

Costa: Min: +9/+13°C – Max: +12/+15°C

Interno: Min: +1/+10°C – Max: +7/+15°C