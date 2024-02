Genova – Ancora precipitazioni abbondanti e nuovo allagamento per il sottopasso di via Pacoret de Saint Bon a Multedo. L’emergenza è scattata nella notte, intorno alle 5 quando le precipitazioni che si sono abbattute sulla città sono state più abbondanti e molte strade hanno iniziato ad allagarsi.

Nella strettoia del sottopasso, che da anni mostra segni di cedimento della rete di scarico, l’acqua si è alzata sino alle portiere delle auto rendendo impossibile l’attraversamento e così è scattato l’allarme della polizia locale.

Sul posto intervengono i vigili del fuoco e divampano le proteste per lo stato di manutenzione delle strade e il mancato studio di una soluzione definitiva.